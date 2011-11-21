В подпольном цеху пельмени лепили из фарша, покрытого плесенью

В Ивано-Франковске работники милиции раскрыли нелегальную деятельность мясоперерабатывающего цеха, продукция которого ежедневно попадала на потребительский рынок.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области.

По предоставленной информации, милиция выяснила, что в шести комнатах помещения колбасные изделия и полуфабрикаты (вареники, пельмени) изготовлялись исключительно ночью. Сотрудники правоохранительных органов вошли в помещение в тот момент, когда со двора выезжал автомобиль с продукцией. В так называемом колбасном цехе обнаружено немаркированное мясо сомнительного происхождения, вид и запах которого производит гнетущее впечатление. В комнатах сплошная антисанитария – грязное оборудование и посуда, фарш, покрытый плесенью, готовый полуфабрикат хранился вместе с посторонними предметами.

В цехе обнаружены какие-то бумажки с записями, куда отправлять продукцию на реализацию.

Как сообщил начальник сектора ветеринарной милиции УГБ УМВД Украины в Ивано-Франковской области Владимир СТЕПУЛЯК, материалы относительно деятельности нелегального цеха направлены в подразделение Государственной службы борьбы с экономической преступностью. Характерно, что во время ночной проверки этого помещения ни один из находившихся в цеху не подтвердил свою причастность к производству мясо-колбасных изделий. Однако милиционеры установили личность организатора подпольного предприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 227 Уголовного кодекса Украины (выпуск или реализация недоброкачественной продукции в крупных размерах). 38-летнему ивано-франковцу грозят довольно значительные штрафные санкции или исправительные работы сроком до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

По предварительным данным, в подпольном цеху за одну смену изготавливалось около 700 килограммов колбас и полуфабрикатов сомнительного качества, которые незаконно попадали на потребительский рынок.