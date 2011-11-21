Книга рекордов Украины отменила достижения «Профессора Пи»

Книга рекордов Украины отменила все результаты достижений Андрея СЛЮСАРЧУКА, известного как «Профессор Пи». Об этом сообщают «Подробности» со ссылкой на соответствующее заявление проекта.

«Все «достижения» Андрея Тихоновича СЛЮСАРЧУКА в ходе проведенных экспериментов рекордами больше не являются. Вся информация, связанная с этими экспериментами из базы данных Книги рекордов и других носителей удалена», - сказано в сообщении.

При этом в заявлении указывается, что «достижения» А.СЛЮСАРЧУКА могли бы и остаться в Книге рекордов Украины в категории «Человек, уникальные возможности», но с другой расшифровкой, а именно: «Самый большой обман представителей СМИ, научной интеллигенции и всех граждан Украины».

Согласно сообщению, на протяжении последних лет в Украине было проведено 3 эксперимента связанных с запоминанием больших объемов информации человеком, без применения дополнительных средств. В этих экспериментах, в качестве наблюдателей присутствовали представители Книги рекордов Украины.

Как сообщалось, несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.СЛЮСАРЧУКА, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «пи» после запятой, выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст с любой страницы «Кобзаря» и делал вычисления с астрономического размера числами. А.СЛЮСАРЧУК также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.

А.СЛЮСАРЧУК стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Експрес» выяснилось, что А.СЛЮСАРЧУК - самозванец, у которого нет ни диплома медицинского вуза, ни высшего образования. В результате деятельности псевдоврача были искалечены десятки обманутых им людей, а также зафиксированы, как минимум, три смертных случая.

В отношении А.СЛЮСАРЧУКА львовская милиция возбудила 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании поддельных документов.