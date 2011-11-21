«Укрзализныця»: В популярном западном направлении курсируют 17 поездов

В популярном западном направлении курсируют семнадцать графиковых поездов.

Как сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця», в частности, в графике движения на 30 декабря 2011 через Киев отправятся следующие поезда:

№ 147 Киев-Львов (время отправления из Киева - 8:48),

№ 134 Луганск-Львов (время отправления из Киева - 10:52),

№ 15 Москва-Ужгород (время отправления из Киева - 11:27),

№ 245 Москва-Чоп (время отправления из Киева - 12:10),

№ 99 Киев-Ужгород (время отправления из Киева - 15:24),

№ 359 Киев-Львов (время отправления из Киева - 15:42),

№ 169 Киев-Львов (время отправления из Киева - 17:01),

№ 115 Харьков-Трускавец (время отправления из Киева - 17:07),

№ 81 Киев-Ужгород (время отправления из Киева - 18:52),

№ 43 Киев-Ивано-Франковск (время отправления из Киева -19:16),

№ 13 Харьков-Ужгород (время отправления из Киева -20:06),

№ 59 Москва-София (время отправления из Киева -20:12),

№ 49 Киев-Трускавец (время отправления из Киева -20:18),

№ 137 Киев-Ивано-Франковск (время отправления из Киева -21:19),

№ 143 Киев-Ивано-Франковск (время отправления из Киева -21:56),

№ 91 Киев-Львов (время отправления из Киева -22:15),

№ 7 Киев-Чоп (время отправления из Киева -23:58).

Также «Укрзализныця» отмечает, что дополнительные поезда для железных дорог Украины являются неоправданно убыточными.

«Их населенность не превышает 50%, поскольку в одну сторону места в них заполнены, а в обратную эти поезда ходят пустыми, при этом железные дороги Украины несут значительные убытки и большие эксплуатационные расходы, которые не компенсируются», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Госадминистрация железнодорожного транспорта также сообщает, что подвижной состав железных дорог Украины сегодня изношен на 86% и в этом году из-за невозможности дальнейшей эксплуатации подлежит списанию 202 вагонов, входивших в состав поездов преимущественно ночной курсирования, а также 11 пассажирских локомотивов.

«Пассажирские перевозки из года в год остаются убыточными, что не позволяет в необходимом количестве обновлять парк вагонов и локомотивов. За 10 месяцев 2011 года общие убытки от пассажирских перевозок выросли до 5,3 млрд грн., в том числе в пригородном сообщении составляют 2,7 млрд грн.

Справка УНИАН. За последние 10 лет количество пассажирских вагонов на железных дорогах Украины сократилось на 3623 единиц, а закуплено - 550 единиц.

Согласно закону Украины «О железнодорожном транспорте», подвижной состав, в частности, для пассажирских перевозок, должен закупаться за счет государственных средств. Со времени принятия этого закона финансирования на железнодорожный подвижной состав из госбюджета ни разу не поступало. Укрзализныця покрывает убыточность сектора пассажирских перевозок за счет перекрестного субсидирования.