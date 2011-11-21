Сегодня - Святого архангела Михаила

21 ноября киевляне чествуют архангела Михаила - покровителя столицы.

По легенде, архангел Михаил явился князю Михаилу-Святополку II Изяславичу во время боя с половцами в виде крылатой птицы в рыцарском облачении. В честь победы в борьбе над половцами князь построил Михайловский Златоверхий собор.

Покровитель Киева архангел Михаил - небесный покровитель человеческого рода и всех борцов за свободу и независимость.

В старину, если до Дмитрия (8 ноября) еще можно было засылать сватов, то после Михаила заканчивались свадьбы: ««до Дмитра дiвка хитра, а пiсля Михайла - хоч за шкандибайла». Люди верили, что «на Михаила зима на белом коне приезжает», а «если Михаил с дождем не услужит - хорошую и сухую весну ворожит» или «если на Михаила ночь ясная, то будет зима снежная».

Преимущественно, 21 ноября на Михаила в селах готовили медовые напитки, все жители села сходились вместе по случаю встречи зимы и первого снега.

Крещатик