Празднование Дня Свободы начнется у Лукьяновского СИЗО

В конце минувшей недели Окружной административный суд Киева запретил проведение массовых акций в центре столицы 21 и 22 ноября — в седьмую годовщину "оранжевой революции". Тем не менее представители оппозиционных общественных организаций и политических партий, инициировавших празднование Дня свободы, намерены встретиться 22 ноября на майдане Незалежности.

Представители оппозиционных общественных организаций намерены выйти на майдан Незалежности независимо от решения суда. "Празднование состоится при любой политической погоде",— заявил "Коммерсанту" глава КУПР Сергей Мельниченко. По его словам, оппозиция призывает всех выйти на главную площадь страны в 18.00. "Мы будем выполнять указ президента Ющенко о праздновании Дня свободы, потому что мы — законопослушные граждане. А у действующего президента есть два варианта — либо отменить указ своего предшественника, либо самому выйти на Майдан с национальным флагом",— резюмировал он.

В свою очередь представители оппозиционных партий перед посещением Майдана намерены встретиться у здания Лукьяновского СИЗО, где содержится председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. "Мы договорились с руководителями киевских организаций оппозиционных партий начать в 17 часов митинг возле СИЗО,— заявил глава киевской городской организации партии "Батькивщина" Юрий Одарченко.— По окончании митинга желающие придут на Майдан и выскажут свое мнение о нынешней репрессивной власти. Там не будет никаких организованных митингов, но мы ожидаем много людей".

В Министерстве внутренних дел пояснили, что оппозиционеров, вышедших на Майдан, "скорее всего" задерживать не будут. "Если не будет хулиганских действий, то милиция просто составит протоколы на организаторов акции",— пояснил журналистам глава управления по связям с общественностью МВД Владимир Полищук. Вчера вечером сотрудники милиции огородили центральную часть Майдана железными щитами.