В Гарварде издадут атлас Голодомора

К 80-й годовщине Голодомора в Украине 1932-1933 годов в Гарвардском университете подготовят специальный атлас, который позволит отобразить масштабы трагедии на картах. Об этом рассказал доктор исторических наук, профессор Станислав Кульчицкий.

"Я принял предложение Гарвардского университета буквально месяц тому назад участвовать в подготовке атласа Голодомора к 80-й годовщине. Это будет грандиозный атлас. Я предложил уже несколько десятков карт. По моему мнению, важной картой станут опубликованные в Украине, США и России свидетельства о конфискации всей еды, обозначенные в местах пребываниях свидетелей", - сказал Станислав Кульчицкий.

По его словам, ученые, в частности, российские, которые не считают Голодомор в Украине геноцидом, среди прочего аргументируют, что нет документов о приказах изымать всю еду у украинских крестьян. Украинский историк убежден, что нельзя не брать к сведению тысячи свидетельств тех людей, которые рассказывали именно об этом.

По его мнению, "нам нужно убедить российскую общественность и много собственных граждан в том, что сталинская карательная акция была делом рук нескольких высших функционеров".

"Если реальная картина Голодомора станет общеизвестной, то память о нем перестанет разъединять людей", - убежден Кульчицкий.

Он также сообщил, что сейчас количество публикаций во всем мире на тему украинского Голодомора уже превысило 15 000, из них значительную часть составляют воспоминания людей, которые пережили эту трагедию.

Напомним, 26 ноября в день памяти жертв Голодомора на территории Мемориала памяти жертв Голодоморов в Киеве при участии руководства страны, правительственных чиновников, других официальных лиц, общественности пройдут жалобные мероприятия, в частности, траурное шествие, возложение цветов к Мемориалу.

Захід.net