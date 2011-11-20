Теща «успокоила» зятя ножом

В Черниговской области теща во время ссоры убила зятя.

Как сообщили УНИАН в отделе связей общественностью УМВД Украины в области, трагедия произошла в Козелецком районе.

В дежурную часть райотделу милиции поступило сообщение о том, что во дворе одного из хозяйств умер местный житель. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место события установила, что мужчина был убит: на теле потерпевшего были обнаружены несколько десятков ножевых ранений. Сразу милиционеры начали опрашивать соседей, изымать вещественные доказательства и устанавливать обстоятельства совершения преступления, которое было раскрыто "по горячим следам".

Как выяснилось, вечером 37-летний мужчина пришел домой под хмельком. Увидев, что его 36-летней сожительницы нет дома, вспылил. И как только женщина вернулась домой, между ними возникла ссора. Мать женщины (которая, кстати, также была "под мухой") на кухне услышала шум. Она, взяв кухонный нож, решила успокоить зятя.

Поскольку мужчина был сильно пьян, пожилая женщина свалила его на пол и нанесла ему 32 удара ножом в разные части тела. От полученных ножевых ранений мужчина умер на месте, а теща завернула тело умершего в ковер и вытащила на улицу.

Стражам порядка подозреваемая рассказала, что мужчину она убивать не хотела, а лишь усмирить. Гражданский муж ее дочери нигде не работал, незадолго до смерти получил судимость за кражу, любил выпить и постоянно совершал ссоры.

На данный момент женщина задержана, относительно нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 115 (преднамеренное убийство), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет. Следствие по делу продолжается.