В Национальном Союзе писателей жалуются на рейдерские атаки

Национальный Союз писателей становится объектом для рейдерских атак на свою крымскую собственность.

Об этом в интервью ZN.UA заявил известный писатель и драматург, бывший секретарь Союза писателей Украины Анатолий Крым.

Он сообщил, что Дом творчества «Коктебель» и Дом творчества имени Чехова в Ялте, предмет спора НСПУ и Межнационального союза писателей Крыма, которые длительное время находились под арестом, сейчас - собственность Национального союза писателей. Кроме того, решением Верхов­ного суда нам вернули в Ялте первый корпус, который предыдущее руководство союза потеряло.

«В АР Крым есть еще шесть писательских организаций. Од­на­ко ни одна из них (как и упомянутая) никакого отношения к имуществу НСПУ не имеет! У НСПУ есть Дома творчества в Ялте, Коктебеле, Ирпене, Трускавце, Одессе. Каждый год там отдыхают писатели. Отдых продолжительностью 12 дней с трехразовым питанием стоит в Ирпене — около 900 грн., Коктебеле — 1000. Вы слышали о таких ценах в Крыму? Это и есть социальная защита», — говорит А. Крым.

«Упреки, дескать, руководство сдало «в аренду поликлинику» и другие подобные наезды — это спланированная акция лиц, близких к власти. Они хотят лишить союз имущества (прежде всего помещения на Банковой), а также в лице Яворивского — трибуны Верховной Рады», — отмечает писатель.

«Когда союз был уже не в состоянии содержать поликлинику, мы с частной компанией создали совместное предприятие (здание поликлиники — взнос НСПУ в устав СП), — рассказал он. - В результате 35 членов союза улучшили зрение: они были прооперированы за счет сов­местного предприятия. Кроме того, союз возобновил работу издательства «Україн­ський письменник» и предоставил 312 тыс. грн. на издание книг украинских писателей».