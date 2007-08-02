Представитель Ющенко в Крыму отказался от личной охраны

Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Владимир ХОМЕНКО отказался от личной охраны и призвал крымских высокопоставленных должностных лиц также перестать пользоваться услугами охраны за счет средств государственного бюджета.

Об этом УНИАН сообщила советник Представительства Президента Украины в Крыму Людмила МОХОВА.

«Он (В.ХОМЕНКО - УНИАН) напомнил, что его предшественники на должности постоянного Представителя главы государства в Крыму Геннадий МОСКАЛЬ и Виктор ШЕМЧУК тоже отказались от сопровождения бойцами и автомобилями Управления государственной охраны Украины», - отмечает Л.МОХОВА.

По словам нынешнего постпреда, ситуация в Крыму спокойная, и бюджетные средства лучше тратить на социальные программы, а не на охрану должностных лиц. «Криминогенная обстановка в Крыму улучшилась по сравнению с 1990-ми годами, когда была введена усиленная охрана должностных лиц автономии высокого ранга. Потому пришло время направить значительные бюджетные средства, которые тратились на охрану чиновников, на социальную защиту населения или развитие экономики», - сказал В.ХОМЕНКО.

Постпред отметил, что «государство должно надежно защищать всех граждан независимо от их статуса в обществе и что его инициатива «отвечает духу требований Президента Украины относительно отмены льгот и привилегий представителям власти», сообщает Л.МОХОВА.

Постоянный Представитель Президента Украины в АРК обратился также к главе государства Виктору ЮЩЕНКО с предложением о снятии государственной охраны с высокопоставленных должностных лиц автономии.