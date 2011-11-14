На границе с Украиной обнаружили рекордную партию "живых" кораллов

Работники польской таможенной службы в минувшие выходные обнаружили в пункте пропуска "Хребетное - Рава-Русская" на границе с Украиной рекордную партию контрабандных кораллов весом 750 килограммов и ориентировочной стоимостью почти 10 тыс. дол.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь Бяло-Подлясского отделения Таможенной службы, ответственная за контроль перевозки товаров на этом пункте пропуска, Мажена СЕМЕНЮК.

Таможенники обнаружили кораллы в субботу, 12 ноября, во время обычного контроля частных автомобилей с украинскими номерами, которые выезжали из Польши в Украину.

Таможенники нашли кораллы, на которых были живые организмы, замотанные в мокрые газеты и полиэтиленовые кульки, в картонных коробках. "До позднего вечера работники таможенной службы задержали 30 таких коробок в 12 частных автомобилях", - отметили в пресс-службе отделения Таможенной службы.

М.СЕМЕНЮК назвала самым странным по этому делу то, что пытались перевезти "живые кораллы", поскольку обычно таможенники находят уже мертвые контрабандные кораллы, и отметила в то же время их большое количество.

За весь прошлый год польские таможенники во всей стране обнаружили около 350 кг контрабандных кораллов, которые преимущественно возят туристы как достопримечательность об отдыхе из экзотичных стран.

Пресс-секретарь отметила, что в Польше килограмм кораллов рифов стоит около 13 дол., добавив, что цена для конечного потребителя в зависимости от того, откуда идут поставки и вид товара, могут быть выше.

М.СЕМЕНЮК сказала, что часть водителей автомобилей, у которых таможенники обнаружили кораллы, сказали, что картонные коробки их попросил перевезти в Украину неизвестный мужчина из города Томашув Любельский, а часть отказывалась что-то объяснять.

Некоторые из задержанных сказали, что за эту услугу им обещали заплатить 16 долларов.

"Трудно оценить, говорят ли водители правду, картонные коробки даже не были спрятаны", - сказала М.СЕМЕНЮК.

Согласно сообщению пресс-службы, польское законодательство предусматривает за нелегальную продажу или покупку видов, находящихся под угрозой исчезновения, – которыми, собственно, являются кораллы - от 3 месяцев до 5 лет тюрьмы.

М.СЕМЕНЮК сказала, что украинцев после допроса отпустили, но прокуратура выдвинула им официальное обвинение за нарушение законодательства.

"Даже если они это сделать несознательно, то это преступление", - сказала пресс-секретарь, заметив, в то же время, что дело будут рассматривать прокуроры, а не таможенники.

Кораллы, по предварительным данным расследования, попали в Польшу из Германии, куда они были доставлены из Индонезии, а заказчиком мог быть "богатый гражданин Украины", который хотел использовать их для своего частного океанариума.

М.СЕМЕНЮК заметила, что потенциальный заказчик мог легально перевезти их в место назначения, если бы имел соответствующие документы.

Пресс-служба также сообщила, что контрабандные кораллы в ночь на 13 ноября доставили в Океанариум в польской Гдыне.