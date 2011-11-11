Эксперт: разговоры о новой волне кризиса сильно преувеличены

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, глава наблюдательного совета компании «МТ-Инвест» Мирослав ТАБАХАРНЮК считает, что разговоры о новой волне экономического кризиса существенно преувеличены.

Такое мнение он высказал в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Вторая волна мирового кризиса».

«В начале кризиса 2007-2008 годов было очень модно говорить о том, что все хорошо, кризиса не будет, слухи преувеличены. А сейчас стало модно говорить о том, что кризис приближается: «шеф, все пропало, гипс снимают – клиент уезжает. Мне кажется, что разговоры о кризисе существенно преувеличены», - подчеркнул М.ТАБАХАРНЮК.

По словам эксперта, у Украины есть потери на внешних рынках, в первую очередь – в металлургии и химии. «Это, соответственно, приведет к снижению объемов производства в Украине, поскольку эти отрасли – металлургия, химия – существенно зависят от конъюнктуры мировых рынков. Думаю, что 2012 год Украина пройдет на небольшом спаде. Еще будет небольшой рост. Не такой, как сегодня – но на уровне 1-2%. А вот в 2013 году как раз совпадут и психологические факторы, и спад объемов производства. Поэтому мой прогноз: наиболее сложным годом для Украины будет 2013 год», - полагает он.

По мнению М.ТАБАХАРНЮКА, никто еще не придумал более эффективной инвестиции, чем в недвижимость. «Это наиболее стабильная инвестиция. Возможно, не такая высокодоходная, как хотелось бы, но стабильная. Золото не рекомендовал бы, потому что, по моему мнению, этот инвестиционный инструмент значительно перегрет психологически. Надо инвестировать в такой бизнес, который бы давал ежедневный, ежемесячный доход. На сегодняшний день наибольшую ценность представляют те бизнесы, которые способны генерировать операционную прибыль: фаст-фуды, кофейни, производство продуктов питания. То есть те, которые направлены на потребление. Потребность в них есть ежедневно и они могут приносить хозяину ежедневную прибыль. Сегодня достаточно выгоден так называемый «бизнес для ленивых» - депозиты в банках. Не рекомендовал бы облигации, потому что государственные долговые обязательства себя в определенной степени дискредитируют – не столько в Украине, сколько в Европе. В землю еще рано инвестировать, но со временем – тоже будет выгодно. Однако, более интересных и гарантированных инструментов, чем земля и недвижимость, все-таки мир не придумал», - сказал М.ТАБАХАРНЮК.

По мнению эксперта, инвестиционную привлекательность создает и существенное снижение цен на фондовом рынке. «Сам присматриваюсь, думаю про фондовый рынок. Важно ощутить «дно» и начать инвестировать в фондовый рынок. Но важно вовремя ощутить точку дна. Думаю, в Украине она еще не наступила по фондовому рынку. Емкость фондового рынка еще достаточно небольшая в Украине. Если он будет развиваться динамично, то это станет хорошим инструментом для инвестирования. Просто нужно понимать, что это – не всегда прибыльность в короткие сроки. Украинский фондовый рынок должен быть больше ориентирован на долгосрочную перспективу инвестирования», - считает М.ТАБАХАРНЮК.