Меркель: у Германии только одна цель

Меркель опровергла слухи о реформировании еврозоны

Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла слухи о реформировании еврозоны, передает Reuters. "Единственная цель, которую преследует Германия, - это стабилизация еврозоны в тех границах, в которых она существует сейчас", - заявила Меркель на пресс-конференции после встречи с президентом Румынии Траяном Бэсеску в Берлине.

Как уточнила канцлер, стабилизация возможна только при условии, что будут проведены достаточные реформы. "Италия должна вернуть доверие к себе. Меры экономии необходимо принять как можно быстрее", - цитирует Лента.ру. Она также добавила, что политическая неопределенность в Риме после отставки главы правительства Сильвио Берлускони не должна затянуться. Меркель добавила, что Италия на правильном пути, но время поджимает.

Ранее Reuters со ссылкой на неназванные источники в Брюсселе сообщило, что Германия и Франция обсуждают реформу еврозоны. Как сообщалось, Меркель и президент Франции Николя Саркози рассматривают вариант сокращения числа стран, пользующихся единой европейской валютой.

Одновременно с этим немецкие СМИ сообщили о том, что партия Меркель ХДС предлагает внести изменения в договор о ЕС, согласно которым страны Евросоюза смогут добровольно отказаться от евро, не потеряв при этом членства в ЕС.