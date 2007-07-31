15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция вице-президента Тендерной палаты Украины Николая Товстановского на тему: «Каждый десятый компьютер при госзакупках прикарманивается», на которой будет проинформировано о выявленных Тендерной палатой Украины нарушениях при проведении госзакупок компьютерной техники (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 332-03-97, 8 (097) 218-99-16.