Травмированному под ВР капитану «Барса» дали награду

Капитан бригады специального назначения внутренних войск "Барс" Чеслав Багдюн, который был травмирован во время протеста чернобыльцев под Верховной Радой 3 ноября, получил ведомственную награду и денежную премию, сообщает Ukranews со ссылкой на пресс-службу главка столичной милиции.

Начальник киевской милиции Алексей Крикун навестил его в центральном госпитале МВД. "Алексей Крикун со словами признательности за преданную службу вручил офицеру нагрудный знак МВД Украины "За отличие в службе" II степени и материальную помощь", – говорится в сообщении.

Он также пожелал ему скорейшего выздоровления и пообещал, что в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хулиганских действий, правоохранители сделают все, чтобы задержать преступника, который нанес ему телесные повреждения.

Инцидент произошел 3 ноября у здания парламента, где около тысячи участников акции требовали роспуска Верховной Рады. Тогда митингующие сломали забор и прорвались вплотную к зданию парламента, где их встретил кордон "Беркута". В первых рядах начались столкновения со спецназом, который через некоторое время оттеснил людей назад за линию забора. В этой постасовке Багдюн пострадал от удара кастетом.

Позже врачи поставили диагноз - ушиб шейного отдела позвоночника, верхней монопарез правой стороны, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.