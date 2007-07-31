Томенко удивлен «экономическими успехами» Януковича и Секретариатом Президента

Один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО удивлен оценкой Секретариата Президента «экономических успехов» правительства Виктора ЯНУКОВИЧА за первое полугодие этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, по словам политика, “общеизвестно, что ни в одной цивилизованной стране реальное состояние дел социально-экономической политики не анализируется по показателям ВВП или по состоянию финансового рынка страны”. В частности, объяснил он, начиная от индекса человеческого развития, который применяет ООН, или рейтинговой методологии по конкурентоспособности стран и регионов, которая используется Институтом развития менеджмента в Лозанне (ІMD-Lausanne), внимание обращается прежде всего на показатели качества жизни человека, то есть реальную заработную плату, демографическую ситуацию (продолжительность жизни, смертность), образовательные показатели и т.п.

Общеизвестно, отмечает Н.ТОМЕНКО, что “правительство ЯНУКОВИЧА до начала избирательной кампании практически отказалось от реализации серьезных социальных программ, и только под давлением оппозиции и избирательной кампании пошло на повышение зарплат, пенсий и других социальных выплат”.

По словам Н.ТОМЕНКО, относительно состояния социальной и гуманитарной сферы по результатам полугодия, то статистика Госкомстата, в частности, фиксирует, что долги по выплате зарплаты выросли на 11,3%, а в селе – на 19,4%. Кроме того, по данным статистики, дети до первого года жизни в течение 2007 года умирают чаще в 2,4 раза, по сравнению с прошлым годом; количество медицинских абортов возросло на 14,8%; показатель смертности граждан от отравления алкоголем увеличился с августа 2005 года до июня 2007 на 32%.

Очень важным показателем неэффективности деятельности правительства, по словам Н.ТОМЕНКО, является степень коррумпированности страны в целом и экономики в частности. Так, согласно данным Министерства экономики, которые Анатолий КИНАХ не побоялся озвучить, степень коррумпированности поднялась до 39% с 27% в прошлом году.

Н.ТОМЕНКО надеется, что граждане адекватно оценят социально-экономическую деятельность правительства В.ЯНУКОВИЧА по качеству своей жизни, а не будут определять «большую успеваемость», как это сделал Секретариат Президента по показателям ВВП и состоянию финансовых рынков.