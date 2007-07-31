«Укрзализныця» вздохнула с облегчением: жертв нет

Грузовые вагоны, опрокинувшиеся на станции «Тернополь-товарный», были пустыми.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, вагоны не перекрыли движения, поскольку инцидент произошел на подъездных путях при проведении маневровых работ. «Пострадавших, жертв и нанесения урона экологии нет», - сообщили в пресс-службе. Ситуация будет изучена и причины выяснены.

Как сообщал УНИАН, сегодня на станции «Тернополь-товарный» сошли с рельсов и опрокинулись шесть вагонов.