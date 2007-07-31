Погода сошла с ума

Завтра в Украине будет переменная облачность. Как сообщает Украинский Гидрометцентр, ночью в центральных, Одесской областях и на севере Левобережья, днем в Украине, кроме западных областей, местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, на юге и востоке страны юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° днем 18-23°; в южной части и восточных областях ночью 18-23°, днем 31-36°. На Закарпатье температура ночью 8-13°, днем 20-25° (в горах ночью 5-10°, днем 11-16°).

2 августа будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы, в восточной части и в Крыму местами град, шквалы 15-20 м/с. В западных, Житомирской, Винницкой областях переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в южной и восточной части 15-20°, на остальной территории 9-14°, в западных областях местами 6-8° тепла; днем 20-25°, в северных областях 17-22°, в южной части 24-29°.

3 августа в южных областях будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На остальной территории облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в южной и восточной части 15-20°, на остальной территории 9-14°, в западных областях местами 6-8° тепла; днем 20-25°, в северных областях 17-22°, в южных и западных областях 24-29°.

4 августа местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 22-27°, на юге и востоке до 32°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 10-15°.

5 августа погода в Украине существенно не изменится.

В Киеве и области 1 августа ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 11-13°, днем 19-21°; по области ночью 8-13°, днем 18-23°.

2 августа будет облачно с прояснениями, днем временами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 17-22°.

3 августа также будет облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 17-22°.

4 и 5 августа в Киеве и области местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.