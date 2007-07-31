В минтопэнерго сказали, когда снизятся цены на бензин

Министерство топлива и энергетики Украины прогнозирует снижение розничных цен на нефтепродукты в Украине с конца сентября. Об этом сказал министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сегодня в эфире программы "Доброго ранку, Україно!" на телеканале "ЭРА".

"Цены на нефть и нефтепродукты на протяжении года проходят определенный цикл. Как правило, они самые низкие в декабре-феврале, наивысшие - в летние месяцы. На сегодняшний день цены в Украине достигли своего пика и расти, если не произойдет ничего экстраординарного, уже не будут. Наоборот, мы рассчитываем на их снижение с конца сентября", - сказал министр.

При этом он добавил, что "сегодня цены на бензин и дизтопливо в Украине существенно ниже, чем в прошлом году, хотя цена нефти в мире выше. Это происходит благодаря спокойному, конструктивному диалогу между правительством и участниками рынка. Участники рынка знают, что правительство не будет прибегать к жестким административным действиям, в то же время отслеживая отсутствие в цене спекулятивной составляющей".

Также министр отметил, что "сегодня в Украине около полумиллиона тонн запасов бензина и еще 400 тысяч - дизтоплива. Это создает избыток нефтепродуктов и приводит к уценке. Поэтому сегодня дизтопливо продается на заправках на 60 копеек ниже, чем должна составлять объективная рыночная цена на него".

Как сообщал УНИАН, по данным консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Киев), с 20 по 27 июля 2007 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты практически не изменились.

Справка УНИАН. На сегодня два (Херсонский и Одесский) из шести украинских нефтеперерабатывающих заводов находятся на реконструкции.

Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута. По данным Минтопэнерго, импортные нефтепродукты в общем объеме потребления составляют 30-35%. Треть из них ввозится из России, а остальные поставляются нефтеперерабатывающими предприятиями Беларуси, Литвы, Болгарии и др.