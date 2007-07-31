АМК не согласовывает подорожания ”Украинского” и батона в Киеве

Антимонопольный комитет (АМК) Украины не рассматривает и не согласовывает вопрос повышения цен на хлеб в столице и выступает против необоснованного подорожания хлебобулочных изделий. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета со ссылкой на слова руководителя ведомства Алексея КОСТУСЕВА в ответ на заявления председателя правления ОАО «Киевхлеб» Петра ПАРХОМЕНКО.

Как говорится в сообщении, недавно в СМИ появились заявления П.ПАРХОМЕНКО, что «ОАО «Киевхлеб» согласовывает с Антимонопольным комитетом и Киевской властью повышение цен на две товарные позиции — хлеб «Украинский» и батон. П. ПАРХОМЕНКО заявил, сообщают СМИ, что повышение может составить 20-25 копеек за единицу товара.

При этом в АМК отмечают, что в Антимонопольный комитет и в Киевское городское отделение Комитета не поступали материалы ОАО «Киевхлеб» о повышении цен на хлеб. Более того, в Комитете нет никаких документов, которые бы подтверждали экономическую обоснованность заявленного подорожания хлеба.

В АМК подчеркнули, что если в столице произойдет повышение цен на хлеб, Комитет проверит обоснованность таких действий.

«Мне не известно, есть ли у Киевских властей понимание необходимости повышения цен на хлеб, о чем заявляет господин ПАРХОМЕНКО, но я точно знаю, что сейчас во время изготовления хлеба используется мука прошлогоднего урожая. Это адекватно указывает на отсутствие оснований для пересмотра цен на хлеб», - сказал А.КОСТУСЕВ.