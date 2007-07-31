В США на завод по производству ядерных боеголовок прорвался неизвестный

Неизвестный мужчина в США прорвался на легковой автомашине через блок-пост охраны номерного завода Y-12 по производству ядерных боеголовок и хранению оружейного плутония в Оак Ридж (штат Теннеси) и скрылся с места инцидента после того, как его автомобиль врезался в защитное заграждение уже на территории завода, передают РИА "Новости" со ссылкой на американские телекомпании.

Официальный представитель завода Билл Уилбурн сообщил журналистам, что инцидент произошел примерно в пять утра, когда охрана завода попыталась остановить нарушителя, попросив у него документы. Вместо этого нарушитель нажал на газ, а затем врезался в заграждение.

Оставив двигатель работающим, неизвестный выбрался из разбитой машины и скрылся в ближайшем лесу.

Сославшись на информацию охраны завода, Уилбурн сообщил, что автомашина, вероятно, была угнана, так как провода из замке зажигания у нее были вытащены наружу и соединены напрямую.

Оружия в машине обнаружено не было.

Официальный представитель федеральной администрации по ядерной безопасности в Оак Ридж Стиве Уайят заявил, что инцидент является незначительным и "почти ничего из себя не представляет".

Завод Y-12 входит в систему оборонных предприятий министерства энергетики США и был заложен в 1943 году как часть "Манхэттенского проекта" (разработка и производство первой в мире атомной бомбы). В настоящее время на заводе, на котором работают около шести тысяч человек, осуществляется производство и ремонт сложных компонентов ядерного оружия, хранение оружейных ядерных материалов, а также демонтаж утилизируемых ядерных боеголовок ядерного арсенала США.