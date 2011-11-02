Дело против одесского экс-чиновника развалится, если тот убежит из Украины?

Если подтвердится факт выезда за пределы Одессы для лечения экс-начальника Представительства по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета Эдуарда СМОЛЯРА, который является главным фигурантом дела по якобы незаконной продаже ряда объектов коммунальный собственности, то следствию вряд ли удастся установить истину.

Такое мнение сегодня высказал в интервью УНИАН одесский адвокат Сергей МАКОВЕЦКИЙ, представляющий интересы одного из фигурантов дела – экс-заместителя начальника Юридического управления горсовета Максима БОЛДИНА.

«Пока официально не подтверждены слухи о том, что Э.СМОЛЯР, ранее освобожденный судом из-под стражи, убыл за пределы Одессы, - отметил С.МАКОВЕЦКИЙ. – Но если следствие не сможет получать от главного фигуранта Э.СМОЛЯРА необходимые сведения, а также проводить следственные действия по расследуемому делу, то я скептически оцениваю возможности следствия установить должным образом истину по этому делу, возбужденному прокуратурой Одесской области».

«Вполне возможно, что Э.СМОЛЯР, который сейчас находится на лечении, - добавил С.МАКОВЕЦКИЙ, - явится на очередной допрос по первому звонку следователя областной прокуратуры».

Связаться по телефону непосредственно с Э.СМОЛЯРОМ или его адвокатом корреспонденту УНИАН не удалось, но лица из окружения экс-мэра Одессы Эдуарда ГУРВИЦА утверждают, что Э.СМОЛЯР действительно сейчас находится на лечении. Однако где именно, не уточняют.

Как сообщал УНИАН, 16 июня текущего года экс-начальника Представительства по управлению коммунальной собственностью Одесского горсовета Э.СМОЛЯРА пригласили в облпрокуратуру в качестве свидетеля по одному из расследуемых дел, где он был задержан в качестве подозреваемого по делу.

14 октября Э.СМОЛЯР, подозреваемый в завладении коммунальным имуществом путем злоупотребления служебным положением, был освобожден из СИЗО Апелляционным судом Одесской области под залог.

Суд посчитал четыре месяца, которые Э.СМОЛЯР провел в СИЗО, достаточным сроком для того, чтобы органы следствия могли собрать все необходимые доказательства его вины.

Ранее, а именно 1 сентября, решением Приморского райсуда Одессы был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде М.БОЛДИН – второй фигурант по делу, возбужденному прокуратурой по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Пресс-служба облпрокуратуры обнародовала заявление, что взятие под стражу М.БОЛДИНА мотивируется расследованием «уголовного дела по факту завладения коммунальным имуществом бывшими должностными лицами Одесского горсовета. В частности, следователи подозревают М.БОЛДИНА «в соучастии в незаконном завладении 23 объектами коммунальной собственности, расположенными в историческом центре Одессы, чем нанесен материальный ущерб территориальной общине на сумму свыше 37 млн. грн.».