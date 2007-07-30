Янукович запустит домну и сходит в школу

Завтра, 31 июля, во время рабочей поездки в город Енакиево Донецкой области премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет участие в торжественном пуске домны и проведет беседу с учителями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, по прибытию в Енакиево премьер возложит цветы к памятнику летчику-космонавту, дважды герою Советского Союза Георгию Береговому.

После этого В.ЯНУКОВИЧ побывает в школе N34, где проведет беседу с педагогическим коллективом по современным проблемам учебного процесса.

Затем премьер переедет на ОАО "Енакиевский металлургический завод", где возложит цветы к памятнику погибшим металлургам, ознакомится с процессом производства и примет участие главном событии дня - торжественном митинге по случаю открытия доменной печи N5.

По завершению митинга В.ЯНУКОВИЧ проведет совещание по вопросам состояния и перспектив социально-экономического развития г.Енакиево и базовых областей промышленности.

В завершение визита запланирована пресс-конференция премьер-министра.