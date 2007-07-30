Милиция поймала с поличным сотрудника «Укрзализныци»: взятка - 60 тысяч

Сотрудники милиции Винницкой области задержали должностное лицо “Укрзализныци”, который получил 60 тыс. грн. взятки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении Центра общественных связей Управления МВД в Винницкой области.

Согласно сообщению, задержанный организовал схему, по которой он готовил документы на списание имущества железной дороги, которое за соответствующее вознаграждение передавалось заинтересованному лицу.

При этом получатель имущества должен был сдать в отдел материально-технического обеспечения металлолом, который якобы остался от списанных механизмов и агрегатов.

Милиция задержала подозреваемого во время получения взятки в размере 60 тыс. грн. (35 тыс. грн. наличными и металлолом стоимостью 25 тыс. грн.) за передачу частному предпринимателю автокрана на базе автомобиля “КрАЗ”, который принадлежит железной дороге.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 368 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение взятки в крупных размерах).