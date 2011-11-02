Украина подтвердила свое согласие заботиться о беженцах

Евроинтеграционный курс Украины требует новой миграционной политики.

Это подчеркнул советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрей ГОНЧАРУК во время встречи с Региональным представителем Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев Ольдрихом АНДРИСЕКОМ, сообщает пресс-служба главы государства.

Собеседники обсудили вопрос дальнейшего развития сотрудничества украинской стороны с Верховным комиссаром ООН по вопросам беженцев. Речь шла также о состоянии выполнения Соглашения между Правительством Украины и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которое является ключевым инструментом взаимодействия в процессе осуществления внутренних реформ в Украине в соответствующей сфере.

Было в частности подтверждено намерение Украины, которая является участником Конвенции 1951 года о статусе беженцев, соблюдать обязательства перед ЕС и Советом Европы по приведению в соответствие с европейскими стандартами законодательства, связанного с беженцами, реадмисией, политикой предоставления убежища и защиты данных.

Стороны также подтвердили готовность и в дальнейшем развивать сотрудничество в вопросах обустройства региональных пунктов временного размещения беженцев и усовершенствования системы контроля, укрепления потенциала органов исполнительной власти, к компетенции которых относятся вопросы защиты прав беженцев и миграции.