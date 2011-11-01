Любомир Гузар встретится с одесситами
05:43, 01 ноября 2011Общество
1198
Визит назначен на 5 ноября
5 ноября Блаженнейший кардинал Любомир ГУЗАР посетит Одессу.
Как сообщает официальный сайт УГКЦ, в Украинском театре Одессы состоится встреча Блаженнейшего Любомира с одесситами.
Как отметил настоятель Свято-Андреевского храма Одессы о. Руслан Остафий, инициаторами приезда Блаженнейшего Любомира были светские люди – представители одесской интеллигенции, и это, по его словам, придает визиту особый, неформальный оттенок.
Это будет уже третий визит Блаженнейшего в Одессу. Предыдущие визиты состоялись в 2005 и в 2010 годах.
Организатором встречи выступили Украинский клуб Одессы при поддержке Одесско-Крымского экзархата УГКЦ и Одесско-Симферопольской епархии РКЦ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter