Любомир Гузар встретится с одесситами

5 ноября Блаженнейший кардинал Любомир ГУЗАР посетит Одессу.

Как сообщает официальный сайт УГКЦ, в Украинском театре Одессы состоится встреча Блаженнейшего Любомира с одесситами.

Как отметил настоятель Свято-Андреевского храма Одессы о. Руслан Остафий, инициаторами приезда Блаженнейшего Любомира были светские люди – представители одесской интеллигенции, и это, по его словам, придает визиту особый, неформальный оттенок.

Это будет уже третий визит Блаженнейшего в Одессу. Предыдущие визиты состоялись в 2005 и в 2010 годах.

Организатором встречи выступили Украинский клуб Одессы при поддержке Одесско-Крымского экзархата УГКЦ и Одесско-Симферопольской епархии РКЦ.