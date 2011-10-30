Погода на завтра

Завтра в Украине будет сухая и прохладная погода.

Как сообщили УНИАН в украинском гидрометцентре, 31 октября будет небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, в Крыму 0-5° тепла; днем 6-11°, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге местами 13-15°.

В Киевской области завтра будет небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 6-11° тепла.

В столице также без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 8-10° тепла.