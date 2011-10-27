Старлей пронес на территорию колонии упаковку конопли

В Херсонской колонии задержали сотрудника учреждения при попытке пронести наркотики осужденным.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Пенитенциарной службы Украины в Херсонской области, 19 октября сотрудники департамента вместе с работниками прокуратуры задержали старшего лейтенанта внутренней службы Херсонской исправительной колонии № 61, который пронес на территорию колонии упаковку каннабиса (конопли) весом 9 г.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ст. 307 (сбыт наркотических веществ). Если вина задержанного будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Подозреваемый пребывает в Херсонском СИЗО.

Как указывается в сообщении, в целом с начала текущего года в исправительных учреждениях области было изъято 360 гр. наркотических средств.

Также по фактам хранения наркотиков были возбуждены 3 уголовных дела в отношении осужденных и 5 – сотрудников пенитенциарных учреждений области.