Местным советам давно пора вернуться к нормальному, мажоритарному принципу

Один из лидеров блока “Наша Украина” – “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО считает, что местным советам следует вернуться к мажоритарному принципу выборов депутатов. Об этом он заявил сегодня во время «горячей линии» в газете «Рівне вечірнє».

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению Ю.ЛУЦЕНКО, было бы целесообразно, “чтобы в обновленной Конституции и в избирательном законодательстве была закреплена норма, чтобы на конкретных мажоритарных округах были конкретные лица, выдвинутые партиями”.

Он выразил убеждение, что «тогда будут и ответственность партии за того, кого они предлагают, и люди знали бы в лицо, кто перед ними отвечает за местные проблемы, а также если он (депутат – УНИАН) подводит, или не дай, Божье, крадет, могли бы его отозвать».

Ю.ЛУЦЕНКО также считает, что в местные советы депутатов следует избирать не по партийной квоте. «Местным советам давно пора уйти от партийного принципа, который себя не оправдал, и вернуться к нормальному, мажоритарному, когда конкретный человек представляет вас (избирателей) там в совете. С моей точки зрения, это уже понятно стало, теперь нужно это организовать в будущей Верховной Раде», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.