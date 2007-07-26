В Николаевской области столкнулись четыре автомобиля: есть жертвы

Вчера в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и шесть - получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, 25 июля в четыре часа утра на 123 км автодороги Ульяновка-Николаев водитель автомобиля "Sеат", двигаясь в направлении г. Вознесенск, отвлекся от управления и выехал на полосу встречного движения. Здесь он допустил столкновение с полуприцепом "Robuste Kaiser" грузового автомобиля "DAF 95" и автомобилем "ВАЗ 21013", которые двигались во встречном направлении, после чего на автомобиль "ВАЗ 21013" наехал автомобиль "Volvo 460", который шел сзади.

В результате ДТП один пассажир автомобиля "ВАЗ 21013" погиб на месте аварии, а трое пассажиров автомобиля "Seat", водитель автомобиля "Volvo" и двое пассажиров автомобиля "ВАЗ 21013" получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Травмированные доставлены в Вознесенскую ЦРБ.