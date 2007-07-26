Крымские власти переходят в наступление против самозахватов земли

Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО отмечает, что властям полуострова не удалось найти взаимопонимания с лидерами самозахватов, несмотря на то, что переговоры с ними проводились весь этот год.

Как сообщила сегодня УНИАН пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА, А.ГРИЦЕНКО, в частности, отметил: «К великому сожалению, мы так и не нашли с лидерами самозахватов взаимопонимания в вопросах урегулирования земельных конфликтов». Поэтому, считает глава ВР АРК, «сегодня мы вправе в рамках украинского законодательства принимать такие решения, которые так или иначе связаны с упорядочением выделения земельных участков в автономии и наведением порядка в сфере земельных отношений».

При этом А.ГРИЦЕНКО подчеркнул: «Отныне должен предупредить всех: там, где есть решение судебных инстанций об освобождении незаконно захваченной земли – оно будет в обязательном порядке исполнено органами правопорядка и при безусловной поддержке крымской власти».

Комментируя вчерашнюю ситуацию в Судаке, когда бульдозером были снесены строения на двух самовольно занятых земельных участках, А.ГРИЦЕНКО назвал это «абсолютно нормальной рядовой ситуацией». «Есть решение суда по освобождению самовольно занятой здесь земли, и судебные исполнители при помощи подразделения «Беркут» всего лишь выполнили свои непосредственные служебные обязанности», - подчеркнул глава ВР Крыма.

При этом он напомнил, что на протяжении последнего года, крымская власть делала все возможное, чтобы путем переговоров с участниками самозахватов урегулировать те земельные конфликты, которые имели место в Крыму. В этом смысле, по его данным, рядом местных советов были приняты решения по закреплению земельных участков за депортированными. Как отметил глава крымского парламента, из бюджета автономии специально выделены финансовые ресурсы для корректировки планов генеральной застройки и для разработки детальной планировки по отдельным населенным пунктам. Это было сделано для того, чтобы в ближайшее время можно было персонально на законном основании выделять земельные участки желающим под индивидуальное жилищное строительство, отмечает пресс-секретарь крымского спикера.

Как сообщал УНИАН, 24 июля 2007 г. в Судаке были ликвидированы строения на двух так называемых «полянах протеста». В первом случае ликвидация строений прошла относительно спокойно, во втором случае – возник конфликт.

Пожилой крымский татарин выступил против сноса дома, где он жил. Бульдозер, который проводил снос, был закидан камнями. По данным некоторых СМИ, хозяин дома угрожал самосожжением.

Крымские татары утверждают, что милиция избила и задержала несколько человек, в милиции же эти заявления опровергают, отмечая, что никого не били.