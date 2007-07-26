Буковинские заробитчане питают банковскую систему

За I полугодие 2007 года банковскими и финансовыми учреждениями Буковины выплачено физическим лицам по заграничным переводам, в т.ч. по международным платежным системам, почти 61 млн. долларов США и свыше 11 млн. евро.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Национального банка Украины в Черновицкой области.

В то же время, с начала года жителями края за пределы Украины переведено 1,8 млн. долларов США и почти 170 тыс. евро.

По информации пресс-службы, с начала года на Буковине открыт один филиал и 12 банковских отделений. Результатом этого стало увеличение средств населения на счетах в учреждениях банков региона.

По состоянию на 1 июля 2007 года удельный вес депозитов физических лиц в структуре обязательств составил 81,8%, а темп их прироста за января-июнь - 17,4%. Срочные вклады физических лиц составили 83,2% от общей суммы вкладов физических лиц. Население отдает преимущество вкладам в иностранной валюте, которые составили 51,7% от общей суммы вкладов физических лиц.

Кроме этого, требования учреждений банков по кредитам, предоставленным физическим лицам, за января-июнь 2007 года увеличились на 38,9%. При этом, по данным пресс-службы, учреждения банков Буковины в целом на протяжении квартала сработали прибыльно.

Справка УНИАН. В Черновицкой области действуют и активно развиваются учреждения 32 банков Украины. В целом в регионе функционирует 25 филиалов и 349 безбалансовых отделений, которые предоставляют полный спектр банковских услуг.