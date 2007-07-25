Турчинов: задача СНБО - поставить перед правительством бюджетные задачи

Министерство финансов Украины предлагает Совету национальной безопасности и обороны и Секретариату Президента отсрочить принятие решения об установлении расходов для силовых ведомств до формирования баланса государственного бюджета на 2008 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минфина, с таким предложением выступил заместитель министра финансов Сергей РЫБАК сегодня во время рабочей встречи с первым заместителем секретаря СНБО Александром ТУРЧИНОВЫМ, руководителем Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Владимиром МАТВИЙЧУКОМ, специалистами Минфина и СНБО, на которой обсуждался вопрос подготовки проекта решения Совета национальной безопасности и обороны по финансовому обеспечению силовых ведомств в 2008 году.

По словам С.РЫБАКА, решение СНБО, оформленное Указом Президента – это документ прямого действия. Однако на нынешнем этапе, пока не сформирован баланс бюджета и расходы на силовые ведомства не увязаны с другими расходами, в том числе и социальными, вести речь об определении отдельных направлений бюджета некорректно. “Силовые Министерства, как и другие главные распорядители бюджетных средств, в соответствии с Бюджетным кодексом, должны защитить свои предложения по расходам. Если же в результате работы над проектом бюджета будут сформированы другие объемы финансирования силовых министерств, чем это будет предусмотрено в Указе Президента, - а они могут быть как больше, так и меньше, - возникнет еще одна законодательная коллизия”, - отметил С.РЫБАК.

Он также сообщил, что сегодня правительство активно работает над формированием показателей государственного бюджета и, фактически, Минфин сформирует баланс бюджета-2008 уже к середине августа.

В.МАТВИЙЧУК, по информации пресс-службы Минфина, согласился, что “готовить решения Президента, которые не будут выполняться – это неправильно”, и нужно совместно найти подход к объемам финансирования силовых ведомств. Начинать эту работу, по мнению В.МАТВИЙЧУКА, нужно с рассмотрения параметров бюджета следующего года – с объемов роста ВВП, прироста минимальной зарплаты и т.п. Именно эти вопросы по инициативе Минфина будут рассматриваться на следующем совместном совещании с участием Аппарата СНБО и Секретариата Президента.

Как сообщил А.ТУРЧИНОВ, задача СНБО - поставить перед правительством бюджетные задачи и ориентиры. По его словам, у членов СНБО - представителей силовых ведомств - есть возможность снять разногласия с Министерством финансов относительно проекта решения СНБО еще на этапе его подготовки.

По результатам совещания было выражено согласие о необходимости дополнительно проработать те задачи, которые будут очерчены бюджетом 2008 года для силовых структур с учетом необходимости их развития и эффективного использования средств бюджета, сообщили в пресс-службе Минфина.