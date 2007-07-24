Избиение крымских татар в Судаке: версия милиции

В Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Крыму опровергают информацию, распространенную крымско-татарскими пикетчиками, о том, что в ходе сноса строений на одной из так называемых «полян протеста» в Судаке были избиты несколько крымских татар.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник ЦОС крымской милиции Александр ДОМБРОВСКИЙ, сегодня действительно проводилась ликвидация строений на самозахвате, но "никакого серьезного конфликта не было".

«Когда сносили эти домишки (небольшие строения, размером два на два метра или даже меньше – УНИАН), сторож, который сторожит эти строения, бегал с канистрой бензина, кричал, что подожжет ее», - рассказал А.ДОМБРОВСКИЙ. По его словам, именно этот человек и был задержан правоохранителями. Больше, по данным начальника ЦОС крымского Главка МВД, никто не задержан не был. «Тем более - никто не был избит», - подчеркнул А.ДОМБРОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Судаке был проведен снос строений на двух «полянах протеста». На первой «поляне протеста» снос прошел без эксцессов, на второй, по информации крымских татар, произошла потасовка. Как сообщил Назим САФАРОВ, снос строений проводился под присмотром правоохранителей. Сначала, по словам Н.САФАРОВА, бульдозером были снесены несколько маленьких домиков, затем приступили к сносу дома пожилого крымского татарина. «Бульдозерист вышел из бульдозера, сказал, что не будет сносить этот дом. Тогда в бульдозер сели двое «ментов» и начали сносить дом», - рассказал Н.САФАРОВ. По его словам, хозяин дома не давал сносить строение, после чего «люди начал кидать в бульдозер камнями». «Какая может быть реакция, если у человека сносят дом, а ему больше негде жить?!» - возмутился Н.САФАРОВ. После этого, по его данным, возникла потасовка, «милиционеры избили и задержали» нескольких крымско-татарских пикетчиков. «Задержали 5-6 человек, в том числе хозяина дома», - сообщил Н.САФАРОВ.