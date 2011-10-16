В Чернигове решили не разворачивать Хмельницкого спиной к России

В Чернигове власти не поддержали предложение Украинской народной партии развернуть памятник Богдану Хмельницкому, установленный в сквере в центре города и размещенный спиной к Пятницкой церкви и драмтеатру.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе черниговской областной организации УНП, в связи с реконструкцией сквера и ремонтом памятника к властям города обратился председатель областной организации УНП Владимир СТУПАК. Он подчеркнул, что "защитника православия и творца Украинского государства XVII века Богдана Хмельницкого" установили в 1956 году спиной к Пятницкой церкви.

“Вместе с тем, общественность областного центра неоднократно обсуждала этот вопрос, и все приходят к выводу, что гетман должен стоять лицом к церкви, театру и центральной площади нашего города", - говорится в обращении.

От имени облорганизации УНП В.СТУПАК предлагал учесть мнение общественности и во время реконструкции развернуть памятник лицом к Пятницкой церкви.

В письме, которое поступило в ответ из управления архитектуры городского совета, отмечено, что разворот памятника лицом к Пятницкой церкви невозможно по ряду причин.

Так, управление капитального строительства городского совета уже разработало и утвердило проектно-сметную документацию по объекту "Реконструкция сквера Богдана Хмельницкого", которой не предусмотрены работы по развороту памятника в сторону Пятницкой церкви. Кроме того, чтобы провести эти действия, по мнению представителей городских властей, нужно организовать общественные слушания. А главное, что существующее расположение памятника, "соответствует первобытной идее его авторов: скульптура Богдана Хмельницкого расположена лицом в сторону России, что символизирует воссоединение с ней", говорится в ответе горсовета.

В УНП напоминают, что архитектор памятника Андрей Карнабед (1927-2005) публично утверждал, что памятник проектировался и был установлен сначала лицом к Пятницкой церкви, но по требованию компартийных функционеров он был повернут в противоположную сторону.