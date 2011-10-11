Чехия не признает приговор Тимошенко

Чехия не признает приговор, вынесенный экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел Чехии Карел ШВАРЦЕНБЕРГ, сообщается на интернет-портале радио “Прага”.

По мнению чешского МИДа, Киев отдаляется от европейских стандартов, понимая справедливость, политическую и уголовную ответственность не так, как Европейский Союз.

Как заявил К.ШВАРЦЕНБЕРГ, отношения Украины и ЕС пострадают после приговора Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, бывший Президент Чехии Вацлав ГАВЕЛ выразил надежду, что вышестоящие судебные инстанции разберутся, не имеет ли дело политической подоплеки.

Также бывший член правительства Ю.ТИМОШЕНКО Богдан ДАНИЛИШИН, получивший политическое убежище в Чехии, заявил, что оценку действиям бывшего премьера даст не суд, а история и украинский народ. По его мнению, защитники Ю.ТИМОШЕНКО используют все возможности для ее оправдания.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева сегодня, 11 октября, приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. По решению суда она не сможет занимать государственные должности в течение трех лет после отбытия наказания. Защита считает приговор своей подзащитной "позорной страницей в истории украинского правосудия" и заявляет, что в ближайшие дни обжалует его.