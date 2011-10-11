В Сарнах для обезвреживания бомбы эвакуируют людей

Ривне. 11 октября. УНИАН. Для обезвреживания 250-килограммовой немецкой бомбы времен Второй мировой войны, которая была обнаружена в центре города Сарны Ривненской области, будет проведена эвакуация людей.

Такое решение было принято на заседании специальной комиссии, сообщил УНИАН руководитель Центра пропаганды Управления МЧС в Ривненской области Николай ПРОКОПЧУК.

По его словам, комиссия приняла решение обезвредить бомбу на месте ее выявления, поэтому будет проведена эвакуация людей. Сейчас проводятся подготовительные работы.

Как сообщал УНИАН, бомба была обнаружена вчера в центре города - за 150 м от узловой железнодорожной станции Сарны и за 100 м от здания райгосадминистрации.