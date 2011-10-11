На лучшие украинские шахты претендуют два миллиардера

По состоянию на 10 октября свое желание участвовать в конкурсе на право концессии целостных имущественных комплексов государственных угледобывающих предприятий изъявили три компании ООО «ДТЭК. Ровенькиантрацит», ООО «ДТЭК. Свердловантрацит» и ЧАО «Донецксталь» - металлургический завод» (все - Донецк).

Об этом УНИАН сообщил директор департамента имущественных отношений и управления корпоративными правами Министерства энергетики и угольной промышленности, заместитель главы конкурсной комиссии Владимир ФИЧОВ.

В. ФИЧОВ напомнил, что дочерняя компания Coal Energy S.A. (Люксембург) ООО «ДонПромБизнес» (Донецк), ранее также подававшая заявку, не была допущена к конкурсу из-за несоблюдения условий по внесению банковской гарантии, а также отсутствия у компании требуемого ежегодного объема угледобычи на уровне не менее 2 млн. тонн.

Как уточнил УНИАН другой член конкурсной комиссии на условиях анонимности, комиссия уже в пятницу, 14 октября, планирует раскрыть предложения участников и приступить к их оценке.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности 11 августа т.г. объявило конкурсы по передаче в концессию целостных имущественных комплексов (ЦИК) крупнейших государственных угледобывающих объединений «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» (оба – Луганская область). Активы предприятий предполагается передать в концессию на 49 лет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 октября.

Справка УНИАН. Группа ЧАО «Донецксталь» контролируемая Виктором НУСЕНКИСОМ объединяет активы в угольной, металлургической и машиностроительной отраслях. Кроме того, группа имеет аграрное направление агрохолдинг «Донецксталь». В угольной сфере в Украине группе, в частности, принадлежит шахтоуправление «Покровское» (ранее угольная компания «Шахта «Красноармейская – Западная №1») специализирующееся на добыче коксующихся углей. Кроме того, группа сотрудничает с ГП «Макеевуголь».

В январе-августе 2011 года ш/у «Покровское» увеличило добычу угля на 31,6% - до 3,245 млн. тонн.

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ. Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» арендное предприятие « Добропольеуголь» и пять обогатительных фабрик.

Угледобывающие предприятия энергохолдинга ДТЭК (Донецк) в январе-июле увеличили добычу рядового угля на 17,7% или на 1,721млн. тонн - до 11,435 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.