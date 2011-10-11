Впервые назначена сельскохозяйственная перепись

Правительство приняло решение о проведении Первой всеукраинской общей сельскохозяйственной переписи в 2014 году.

Соответствующее распоряжение, разработанное Государственной службой статистики, утверждено на заседании Кабинета министров 5 октября т.г., сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно документу, в 2012 году будет проведена пробная перепись в Баштанском районе Николаевской области.

В случае проведения сельскохозяйственной переписи в отмеченные сроки, Украина, которая является членом Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН, выполнит условия, установленные этой организацией, относительно периода проведения 9-го раунда всемирных сельскохозяйственных переписей – "переписи 2010 года", которая длится с 2005 по 2014 год.

Весь комплекс работ, связанных с подготовкой, проведением, обработкой, обобщением итогов пробной и сельскохозяйственной переписей, будет выполняться Госстатом за счет средств государственного бюджета, объемы которых ежегодно утверждаются Законом Украины «О Государственном бюджете Украины».

Для проведения переписи предусматривается привлечь свыше 126 тысяч временных работников.

Итоги сельскохозяйственной переписи будут использоваться при формировании государственной политики по вопросам экономического и социального развития Украины, в частности при анализе состояния и структуры сельского хозяйства, а также для информационного обеспечения управления и прогнозирования социально-экономического развития аграрного сектора, разработки и реализации государственной аграрной политики, как на центральном, так и на региональном уровне.