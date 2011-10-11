В житомирских лесах установили 20 видеокамер

В Житомирской области установлено более 20 систем видеонаблюдения за лесными массивами.

Об этом сегодня УНИАН сообщил начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Владимир ТКАЧУК.

«Удовольствие» это не из дешевых, однако полностью себя оправдывает. Ведь позволяет выявить возгорания на ранних стадиях, с высокой точностью определить координаты пожара и локализовать его, пока он не распространился на значительные площади. Работы по установке систем продолжаются, а самые современные их образцы вскоре будут введены в действие в Белокоровецком, Городницком и Попельнянском лесхозах. Там наблюдать за территорией всего предприятия сможет один работник», - сказал В.ТКАЧУК.

Он также заявил, что в лесах региона с начала года возникло 70 пожаров на общей площади более 65 гектаров. Причиненные лесному хозяйству области убытки от пожаров составляют более 70 тысяч гривен.

Начальник облуправления лесного и охотничьего хозяйства также отметил, что главной причиной возникновения пожаров является человеческая небрежность и неосторожность. Поэтому для предупреждения возникновения лесных пожаров на предприятиях Управления осуществляется усиленное наземное патрулирование лесных массивов.

Также для этого лесники проводят круглосуточные дежурства на предприятиях, лесничествах, пожарно-наблюдательных пунктах и башнях.

Так, в текущем году лесной охраной Житомирской области проведено 1,5 тыс. рейдов, в ходе которых выявлено более 300 нарушителей правил пожарной безопасности в лесу, на 130 из них наложены штрафы общей суммой почти 4 тыс. гривен.

Всего в распоряжении лесников области есть 77 единиц пожарной техники, в частности, 12 пожарных автомобилей, приобретенных в этом году на собственные средства предприятий управления.