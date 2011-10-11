4 тыс. долларов взятки для милиции получил таксист-посредник

В Виннице за вымогательство 4 тыс. долларов взятки задержаны начальник подразделения участковых инспекторов одного из райотделов милиции Винницкой области и участковый инспектор.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, деньги правоохранители требовали от жителя области за невозбуждение в отношении него уголовного дела по факту ограбления.

По данным пресс-центра, злоумышленники действовали группой, используя для передачи денег посредника – таксиста, также бывшего милиционера. Правоохранители задержали его первым - на выезде из Винницы, в момент получения взятки. Немного позже задержали и двух милиционеров-взяточников, в обусловленном месте, где они ожидали своего сообщника.

Органами прокуратуры в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (получение взятки, соединенное с вымогательством) Уголовного кодекса Украины.