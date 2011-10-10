Милиционеры устроили стрельбу в житомирском кафе после дозы виски

Пьяные милиционеры, устроившие стрельбу в житомирском кафе «Шашлычный двор», принесли с собой в заведение виски «Jack Daniels», отказались рассчитываться и приставали к официантке, пишет Зеркало недели.

По предварительным данным среди них был и начальник УБОП Житомира Игорь Заяц.

После того, как официантка вырвалась от них и скрылась за барную стойку, к милиции вышел владелец заведения.

Между правоохранителями, посетителями и владельцем кафе произошла перепалка. Стрельба, по словам очевидцев, была уже на улице.

Позже, в милиции отказывались принимать заявление у мужчины, который пришел туда с простреленной рукой. Также они отказывались возбуждать уголовное дело.

Сейчас все пострадавшие выписаны из больницы. Их было 5 человек, среди которых — одна женщина.

В городской больнице ситуацию комментировать отказались.

Официально милиция говорит, что между работником органов внутренних дел и владельцем кафе возник спор, который продолжился на улице, неподалеку кафе и перерос в драку, в ходе которой и было применено оружие для отстрела резиновых пуль.

«В кафе бармены опускают глаза и не хотят говорить о событиях. Сейчас там понаехало много людей с криминальной внешностью», — говорит по телефону журналист Виктор Котенко.

Напомним, в Житомире в кафе «Шашлычный двор» несколько милиционеров из оружия ранили пятерых посетителей, в том числе и хозяина заведения, заступившегося за девушек, к которым приставали правоохранители.