СМИ: Соучастник кражи выбросил Пикассо и Матисса на мусорник

Картины Пикассо и Матисса, украденные из Музея современного искусства в Париже в мае этого года, мог уничтожить один из предполагаемых соучастников преступления. Об этом пишет еженедельная французская газета Le Journal du Dimanche со ссылкой на источники в парижской полиции, которая пока не установила местонахождение картин.

В ночь с 19 на 20 мая из музея унесли пять полотен общей стоимостью около 100 миллионов евро: "Голубь с зеленым горошком" Пабло Пикассо, "Пастораль" Анри Матисса, "Олива близ Эстака" Жоржа Брака, "Женщина с веером" Амедео Модильяни и "Натюрморт с подсвечниками" Фернана Леже. Сразу после преступления французская полиция предположила, что кражу совершил вор-одиночка, а картины украли по заказу, поскольку продать их на открытом рынке невозможно.

1 октября стало известно, что по данному делу в Париже были задержаны трое человек: женщина, которая, предположительно, вынесла картины из музея, а также двое мужчин, помогавших их скрывать.

По данным французского издания, в краже участвовали трое мужчин - вор, 43-летний серб Вреджан Т. по прозвищу "человек-паук", а также двое его помощников, которые сейчас и находятся в полиции. Однако двое из них (включая Вреджана, который попался на другой краже) якобы были арестованы еще в мае.

Детективы, опрошенные изданием, утверждают, что третий участник, 34-летний часовщик по имени Джонатан Б., признался, что после ареста своих подельников "запаниковал, уничтожил картины и выбросил их в мусорный бак". Издание отмечает, что полиция скептически отнеслась к заявлению Джонатана, однако детективы признаются, что полностью не могут исключить подобный вариант развития событий.

Газета также сообщила несколько новых деталей, связанных с кражей. Так, Вреджан Т. рассказал полиции, что изначально планировал украсть только картину Леже, которую ему заказал один арт-дилер, однако поняв, что сигнализация не работает, вор решил вынести из музея еще несколько работ. По словам вора, он еще час гулял по музею, выбирая другие картины. Самой красивой из них, по мнению вора, является "Женщина с веером" Модильяни.

Кражу пяти полотен всемирно известных художников называют одним из самых громких преступлений в мире искусства. Как отмечает Лента.ру, по оценкам некоторых экспертов, стоимость картин в действительности может достигать 200 миллионов евро.