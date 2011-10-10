От отравления неизвестным газом умер 31-летний сотрудник МЧС
10:30, 10 октября 2011Общество
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Несчастный случай в Тернополе
В Тернополе в результате отравления неизвестным газом умер в больнице 31-летний сотрудник МЧС.
Об этом сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС.
Как сообщал УНИАН, 7 октября произошел несчастный случай в Тернополе, когда двое рабочих копали колодец. Один из них потерял сознание внутри колодца, а его товарищ, который кинулся на помощь, также потерял сознание и оказался на дне.
Спасатели достали тела погибших рабочих с глубины 20 м.
Во время спасательных работ неизвестным газом отравился и один из спасателей, который первым спустился в колодец. Сразу после отравления его доставили в больницу
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