От отравления неизвестным газом умер 31-летний сотрудник МЧС

В Тернополе в результате отравления неизвестным газом умер в больнице 31-летний сотрудник МЧС.

Об этом сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС.

Как сообщал УНИАН, 7 октября произошел несчастный случай в Тернополе, когда двое рабочих копали колодец. Один из них потерял сознание внутри колодца, а его товарищ, который кинулся на помощь, также потерял сознание и оказался на дне.

Спасатели достали тела погибших рабочих с глубины 20 м.

Во время спасательных работ неизвестным газом отравился и один из спасателей, который первым спустился в колодец. Сразу после отравления его доставили в больницу