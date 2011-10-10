Украине еще обещают +24°

В первые по-настоящему осенние выходные в Украине местами прошел мелкий снег, а сильный ветер обесточил десятки населенных пунктов, но синоптики обещают, что непогода закончится уже сегодня-завтра. «С 11—12 октября еще потеплеет, — рассказала «Сегодня» дежурный синоптик «Укргидрометцентра» Зоя Олейник. — С начала недели днем будет 12—18 °С, на юго-востоке — до 24 °С. Правда, следующая волна холода ожидается уже в пятницу-субботу, 14—15 октября (+3—5° тепла по Киеву обещает «Гисметео»). Согласно народным приметам, если на праздник Покрова (14 октября) не выпадет снег, то его не будет еще два месяца, а ветер с юга сулит теплую зиму.