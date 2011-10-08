В Донецке накрыли банду - убивали пенсионеров ради квартир

В Донецке разоблачена группировка, которая убивала одиноких пенсионеров с целью завладения их жильем.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в результате оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали преступную группировку.

Предварительно установлено, что они в Донецке, с целью завладения квартирами и домами одиноких лиц преклонного возраста, убивали хозяев, а их имущество продавали через агентство недвижимости, директором которого был один из злоумышленников. В частности, в апреле этого года на территории одного из домохозяйств, правонарушители убили 67-летнюю пенсионерку, и ее сожителя, а тела с целью сокрытия преступления, закопали на территории отмеченного домовладения. Тела найдены.