Цистерны с фосфором вывезут 25 июля

Двадцать пятого июля поезд с цистернами с фосфором должен покинуть Украину. Об этом "5 каналу" сообщил вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии Александр Кузьмук. По словам Кузьмука, к отправлению готовы уже 10 резервуаров, поэтому поднять осталось еще 5.

Следующим этапом спасательной операции станет рекультивация почвы - эту работу должны завершить до 27 июля. На месте, где перевернулись цистерны, соберут воду и насипят новый слой почвы.