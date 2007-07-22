Цистерны с фосфором вывезут 25 июля

17:16, 22 июля 2007
Общество
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Дату назвал Кузьмук

Двадцать пятого июля  поезд с цистернами с фосфором  должен покинуть Украину. Об этом "5 каналу" сообщил вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии Александр Кузьмук.  По словам Кузьмука,  к отправлению готовы уже 10 резервуаров, поэтому поднять осталось еще 5. 

Следующим этапом спасательной операции станет рекультивация почвы - эту работу должны завершить до 27 июля. На месте, где перевернулись цистерны, соберут воду и насипят новый слой почвы.

 

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