Во Львовской области подняли 8 цистерн с фосфором

В зоне чрезвычайной ситуации во Львовской области продолжаются работы по поднятию и транспортировке цистерн с желтым фосфором.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 7 час. 22 июля уже подняты и загружены на железнодорожные платформы 8 цистерн. Завершаются подготовительные работы на девятой цистерне. На 6 цистернах осуществляются работы по ликвидации пробоин и трещин. Восстановлено 25 метров железнодорожного пути и уложены 50 метров временного пути для обеспечения работы кранов. Круглосуточно поддерживается подача пожарной пены на поврежденные цистерны и загрязненную фосфором территорию.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 175 человек личного состава и 41 единица техники от МЧС, 11 пожарных поездов «Укрзализныци, 203 чел. личного состава и 12 единиц техники МВД, 64 чел. личного состава и 22 единицы техники Минобороны, представители предприятия по производству желтого фосфора - ООО "Казфосфат" Республики Казахстан и 162 медицинских работника.

На стационарном лечении в медицинских учреждениях Львовской области находится 174 человека, из них 46 детей. Они проходят обследование.

Управление ликвидацией последствий аварии осуществляет штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с министром МЧС Нестором ШУФРИЧЕМ.

Распоряжением Кабинета министров Украины от 17 июля для расследования причин аварии с грузовым поездом, ликвидации ее последствий и оказания помощи потерпевшим создана правительственная комиссия, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в 16.55 в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды возле станции Ожидов Львовской железной дороги вследствие невыясненных обстоятельств произошла авария грузового поезда. В составе поезда находились 58 вагонов, в том числе 15 специальных цистерн по 50 тонн каждая, с желтым фосфором. Грузоотправитель - Республика Казахстан (станция Аса), грузополучатель - Польша (станция Оклеса). В результате аварии сошли с рельс 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись. Во время пожара в воздух выделялись продукты химической реакции фосфора с воздухом, в результате чего облако укзанных веществ распространилась на территорию населенных пунктов. В зону возможного химического загрязнения попали 14 населенных пунктов Буского и Радеховского районов Львовской области, в которых проживает около 11 тыс. человек. Из 13 населенных пунктов в добровольном порядке эвакуированы 984 жители.

Желтый фосфор – очень ядовитое, огнеопасное вещество, которое может нанести существенный вред здоровью человека и окружающей среде.