Количество пострадавших в фосфорной аварии растет: уже 192

Уже 192 человека, из них 59 детей, госпитализированы из-за аварии поезда с желтым фосфором во Львовской области. Всем им ставят предыдущий диагноз - ингаляционное отравление парами фосфора.

В частности, 177 из них находятся на лечении во Львове. В реанимации находятся 2 спасателя. Их состояние средней тяжести. По словам начальника Военно-медицинского клинического центра пострадавшим не хватает психологической помощи.

Сергей Петрук, начальник Военно-медицинского клинического центра в Западном регионе: "Это один из недостатков организации нашей помощи - это то, что не работает система психотерапевтической помощи. И поэтому люди, которые имеют проблемы с состоянием здоровья, и которые чувствительны к психологическому стрессу, они ухудшают свое состояние. Им нужно оказывать помощь. Длиться это будет некоторое время."

5 канал