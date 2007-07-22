Количество пострадавших в фосфорной аварии растет: уже 192

11:08, 22 июля 2007
Общество
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Среди больных - 59 детей

ФосфорУже 192 человека, из них 59 детей, госпитализированы из-за аварии поезда с желтым фосфором во Львовской области. Всем им ставят предыдущий диагноз - ингаляционное отравление парами фосфора. 

В частности, 177 из них находятся на лечении во Львове. В реанимации находятся 2 спасателя. Их состояние средней тяжести. По словам начальника Военно-медицинского клинического центра пострадавшим не хватает психологической помощи.

Сергей Петрук, начальник Военно-медицинского клинического центра в Западном регионе: "Это один из недостатков организации нашей помощи - это то, что не работает система психотерапевтической помощи. И поэтому люди, которые имеют проблемы с состоянием здоровья,  и которые чувствительны к психологическому стрессу, они ухудшают свое состояние. Им нужно оказывать помощь. Длиться это будет некоторое время."

5 канал

 

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