5-летняя внучка мэра Сочи погибла после ДТП в Санкт-Петербурге

Пятилетняя внучка мэра Сочи Виктора Колодяжного, который во время поездки на карете по центру Санкт-Петербурга с семьей попал в ДТП, скончалась вечером в субботу, передает Лента.ру .

Валерия Колодяжная скончалась в Мариинской больнице. Приглашенные для консультации немецкие специалисты прибыли уже после смерти девочки и констатировали, что врачи сделали все возможное - у ребенка была серьезно повреждена нижняя часть тела.

ДТП произошло в пятницу около 20 часов на Дворцовой набережной. Автомобиль ВАЗ-21099 ударил карету сзади, девочка выпала из повозки и попала под колеса автомобиля.

Водитель не стал скрываться с места происшествия, он задержан. Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что вина участников ДТП уточняется.