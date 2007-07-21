Сотрудница профсоюза продала детский лагерь

В Харьковской области возбуждено уголовное дело в отношении профсоюзной работницы, незаконно продавшей имущество детского лагеря стоимостью 1,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачена сотрудница профсоюзной организации. Она без согласования с комитетом профсоюзов незаконно заключила соглашение с местной жительницей о продаже последней целостного имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря, чем нанесла ущерб государству на общую сумму свыше 1,5 млн. грн.

Межрайонной прокуратурой по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).